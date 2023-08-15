“典籍里的隋唐大运河”专题文献展开展

26日，“典籍里的隋唐大运河”专题文献展在洛阳隋唐大运河文化博物馆二楼展厅开展。 26日，“典籍里的隋唐大运河”专题文献展在洛阳隋唐大运河文化博物馆二楼展厅开展。 本次文献展由河南省图书馆、河南省古籍保护中心、洛阳市文广旅局、洛阳市文物局主办，展出运河相关古籍文献71种95册，以古籍实物与展板图文介绍相结合的形式，向读者全方位展示隋唐大运河的历史沧桑和人文风情，解读隋唐时期运河文化的丰富内涵。展览将持续至10月26日。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）