洛阳新增207个“三新”研发项目

记者今日从市科技局获悉，洛阳市2023年度第二批新产品新技术新工艺研发项目(简称“三新”研发项目)名单日前出炉，洛阳晶联光电材料有限责任公司的“大尺寸薄壁管状高性能铟基氧化物靶材的成型研究”等207个项目入围。

记者今日从市科技局获悉，洛阳市2023年度第二批新产品新技术新工艺研发项目(简称“三新”研发项目)名单日前出炉，洛阳晶联光电材料有限责任公司的“大尺寸薄壁管状高性能铟基氧化物靶材的成型研究”等207个项目入围。

新产品是指项目实施单位采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品。新技术、新工艺是指在产品生产过程中采用新技术原理、新设计构思及新工艺装备等，对提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量等某一方面较原技术工艺有明显改进，达到实用程度并对提高社会经济效益具有一定作用的技术工艺。

此次新备案的“三新”研发项目，涉及新材料、先进装备制造、集成电路、生物科技等领域，均为在洛阳市范围内具有先进性、新颖性和适用性的产品、技术和工艺。洛阳将对企业自主实施的“三新”研发项目进行备案管理，列入“三新”研发计划的项目，经审核后可享受相应的税收优惠政策。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）

附：洛阳市2023年度第二批新产品新技术新工艺研发项目名单