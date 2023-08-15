双节将至，来洛阳民俗博物馆感受家国情

26日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，为迎接即将到来的中秋、国庆佳节，该博物馆特别推出系列主题活动，邀请大家共享家国情。

26日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，为迎接即将到来的中秋、国庆佳节，该博物馆特别推出系列主题活动，邀请大家共享家国情。

9月29日、10月5日，洛阳民俗博物馆将分别推出两场以古陶技艺、拓印技艺为主要内容的公益研学活动，邀请5岁至13岁的青少年一起做手工，沉浸式感受中华优秀传统文化。9月29日的活动限额为20组家庭，10月5日的活动限额为10组家庭。如果您感兴趣，可拨打电话0379-60335237咨询报名。

9月29日至10月6日的10时和15时，洛阳民俗博物馆将围绕“镜像——家风集训专题展”，推出定时志愿讲解服务，讲述老一辈无产阶级革命家和当代优秀共产党员的家风故事，阐释中华优秀家风家训和思想精华。

如果您是一位集章爱好者，9月29日至10月29日，还可以到洛阳民俗博物馆参加打卡盖章活动。您可先参观洛阳民俗博物馆《镜像——家风家训专题展》，然后发布图文感想、感悟于朋友圈或抖音，即可到游客中心验证盖章。目前，该博物馆共推出三大内容六枚印章，图案以馆藏匾额为主，蕴含美好寓意。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 席晓丹 文/图）