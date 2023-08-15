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洛阳开展专项检查 让市民吃上“放心”又“瘦身”的月饼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.26 16:58

　　再有3天就是中秋节了，为确保市民吃上“放心”又“瘦身”的月饼，洛阳市市场监管综合行政执法支队相关负责人带队，针对食品消费市场特点，对洛阳各大超市、商场等处售卖的月饼、酒类等节令热销食品开展专项检查，记者跟随采访。

　　记者了解到，为了让月饼等传统佳节热销商品包装更经济、实用，回归“包装”本来的作用，2023年9月1日正式实施的《限制商品过度包装要求食品和化妆品》标准规定，月饼不得使用贵金属和红木材料包装、包装层数不得超过三层、不得与其他产品混装。

　　上述内容也是执法人员检查的重点。在位于西工区解放路附近的两家大型超市内，入口处的货架上摆满了各式各样的整盒精装月饼，多为独立塑料盒加礼盒包装，价格从100多元到400多元不等，其中，标价400多元的月饼买一盒送一盒同款。一位超市的负责人说，他们已经接到通知，杜绝“天价月饼”和过度包装月饼，因此在供货商品选择上主打平价月饼礼盒。

　　当日上午，执法人员检查了多家超市、商场和批发场所，包括食品安全情况、索证索票，月饼有无过度包装，包装标识上生产厂家、生产日期、保质期等内容是否齐全规范，是否存在销售“三无”月饼等，整体情况较好，也没有发现使用贵金属和红木材料包装的商品，或者搭售、混合销售其他商品。

　　假期聚餐，不少人喜欢小酌几杯增添节日气氛。那么，如何放心选购白酒？执法人员建议消费者，尽量到大型超市等正规商场购买白酒，购买时要求商家开具发票或购物凭证，品名要与实物上标示的内容相符。购买时要仔细观察酒的商标、图案以及标签、瓶盖、酒瓶、合格证、礼品盒等处，正规厂家生产的白酒，包装瓶没有裂纹和砂眼等，食品标签标示内容完整，标签纸质精良白净、字体规范清晰，色泽鲜艳均匀，图案套色准确，油墨线条不重叠，包装的边缘接缝齐整严密，没有松紧不均、留缝隙的现象。另外，很多品牌的白酒都使用了防伪技术，包括激光镭射标贴、电话查伪、扫描查伪、电脑系统查伪等，消费者可以按照选购酒类标示的防伪方式进行验证。

　　记者从洛阳市市场监管局了解到，连日来，该局围绕商场、大中型超市、批发市场等群众消费集中度较高的重点场所，对月饼等时令食品进行专项检查，要求生产、经营企业落实好食品安全主体责任，严格执行进货查验制度，按标签标识要求储存销售食品，严禁销售“三无”、变质等不符合食品安全标准的食品，确保百姓舌尖上的安全。同时提醒广大消费者，购买月饼时要选择正规厂家、查看生产日期和保质期，并保留相关购买票据，如果遇到食品安全、质量、价格等问题，可拨打24小时热线12315进行投诉举报，维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李贵有 王育 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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