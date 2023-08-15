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针对中小学生热捧的“萝卜刀” 洛阳市市场监管局将开展产品质量安全风险隐患排查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.26 16:57

洛阳市场上在售的萝卜刀

　　最近，一款名叫“萝卜刀”、被称为“解压神器”的彩色塑料仿刀玩具受到中小学生“热捧”。记者走访发现，洛阳不少学校周边商店也有售卖，不少孩子人手一个甚至多个。洛阳市市场监管局相关负责人提醒，儿童用品具有特殊性，建议家长谨慎选择，如果发现商家“三无”商品可拨打12315投诉举报。针对“萝卜刀”的情况，该局将全面开展此类“新奇特”玩具的产品质量安全风险隐患排查，并将适时组织专项监督抽查。

　　“萝卜刀”受热捧，不少孩子人手一个或多个

　　26日中午，在洛阳市老城区一所小学门口，几个刚放学的孩子人手一把“萝卜刀”，正在演示玩法：右手一甩，“萝卜刀”发出清脆的“咔哒”声，“刀片”就会弹出来；向里一甩，“刀片”就收回了。不仅如此，几个人还做出“互刺”的举动，分别拿着“萝卜刀”向对方的腋窝、腹部等处扎去。

　　“学校门口的文具店只有普通款，我这把带夜光的是在网上买的。”一名男生拿着一把闪光的“萝卜刀”向同伴展示。洛报融媒记者拿过“萝卜刀”查看，其刀体为彩色塑料材质，刀尖虽然不算锋利，但是如果稍微用力扎在手上，仍然会有刺痛的感觉。

　　“上周六晚上，孩子告诉我想买一把‘萝卜刀’，说这是现在小学生的‘标配’，有解压的作用。”市民孟女士的儿子今年就读四年级，她说，虽说“萝卜刀”的价格不贵，玩法也比较简单，但是自己还是有些犹豫，毕竟这个玩具被称作“刀”，“孩子们模仿刺、捅的动作，却没有造成更大的危害，那么他们会不会产生心理暗示，觉得即使用真的刀具伤人也无所谓？”孟女士有些担忧。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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