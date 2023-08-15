以诗会友！洛阳周公庙博物馆推出新展览

恰逢第七届中国诗歌节，近日，洛阳周公庙博物馆以诗会友，推出“‘诗见周公’历代名人吟颂周公诗词选粹”文化展。 恰逢第七届中国诗歌节，近日，洛阳周公庙博物馆以诗会友，推出“‘诗见周公’历代名人吟颂周公诗词选粹”文化展。 本次展览以时代为序，以诗词为载体，时间跨度从先秦至近现代，撷取了37首吟颂周公的诗词。其中，有赞颂周公吐哺、握发之勤的“周公吐哺，天下归心”，有展现周公达天忠义的“周公居摄，四海慕利”，有饱含哀念之情的“自从公旦死，千载閟其光”，有赞美周公赤诚忠心的“德似仲尼悲凤鸟，圣如姬旦赋鸱鸮”，有颂扬周公制礼作乐的“元圣功存礼乐间，六经道德实开先”。千百年来，人们对周公的赞誉、情义都化在了诗里，值得我们细细品读。 洛阳周公庙博物馆相关负责人表示，该博物馆将继续根植中华优秀传统文化沃土，挖掘周公文化内涵，让观众更好地了解周公故事，读懂周公精神。 本次展览时间将持续至12月25日。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 高慧 文/图）