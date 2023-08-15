洛阳启动2023年居民健康素养监测工作 有份健康问卷请您认真作答

近日，洛阳市2023年居民健康素养监测工作正式启动，看到以上题目，您知道哪些表述是正确的吗？

“水果和蔬菜的营养成分相近，可以用吃水果代替吃蔬菜”“正常人的体温在一天内可以上下波动，但是波动范围一般不会超过1℃”“儿童青少年也可能患上抑郁症”……近日，洛阳市2023年居民健康素养监测工作正式启动，看到以上题目，您知道哪些表述是正确的吗？

什么是健康素养？健康素养监测和大家生活有什么关系？带着这些问题，记者采访了洛阳市疾控专家。

洛阳市疾控中心健康教育所所长刘英说，健康素养是指个人获取、理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。简单来说，就是掌握了多少健康知识及利用健康知识的能力。

刘英介绍，在我国，居民健康素养水平是健康中国、健康中原、健康洛阳行动重要考核指标，也是河南省公共卫生体系建设三年行动计划(2023-2025年)中的重要任务之一。健康素养是健康的重要决定因素，对经济社会持续和稳定发展有着重要作用。提升居民健康素养，是提高居民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。

具体到洛阳来说，受洛阳市卫健委的委托，洛阳市疾控部门通过监测和对监测结果的统计分析，能够掌握居民健康素养水平、变化趋势，以及不同年龄段、地域的人群健康素养水平，评价居民健康水平、科学评估健康促进政策及健康教育项目实施效果，为制定科学的健康促进政策提供重要依据。

近年来，洛阳市居民健康素养水平稳步提升，2022年达到32.18%，提前完成《“健康中国2030”规划纲要》目标任务。

洛阳市居民健康素养监测工作采用分层多阶段随机抽样方式，在每年9月至10月，由调查员(辖区疾控中心和卫生院工作人员)采用入户调查形式进行。其间，调查员将佩戴工作证明。调查采取全国统一的《全国居民健康素养监测调查问卷》，题型包括判断题和选择题，问卷应由调查对象自己完成。如果调查对象对读题感到吃力，调查员也会以问答形式进行，但不会有所引导和指向。正常情况下，一次入户调查大约在20至30分钟，具体时间取决于调查对象的配合和答题思考时间。为确保调查质量，在完成调查后，工作人员还会抽取一定比例的调查对象进行电话回访。

“对于每个调查对象来说，问卷得分达到总分80%及以上，被判定具备基本健康素养。具备基本健康素养的人在总人群中所占的比例，就是我们所说的健康素养水平。希望每名调查对象都能积极配合调查，为健康洛阳建设贡献力量。”刘英说，监测工作不是考试，更不排名，而是了解调查对象的健康素养真实水平。调查对象如实认真地回答问卷上的问题，不知道也没关系，可以直接填写“不知道”。如果调查对象有急事无法接受调查，也不要紧，调查员会再约时间。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）