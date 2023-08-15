集中供暖小区“转改直”面积单价怎么计算？市热力公司回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想了解集中供暖小区“转改直”收费标准以及面积单价是怎么计算出来的？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：想了解集中供暖小区“转改直”收费标准以及面积单价是怎么计算出来的？

市热力公司回复：根据《洛阳市中心城区集中供暖小区“转改直”三年行动方案(2022—2024)》(洛政办[2022]69号)文件精神，为进一步保障安全用暖、改善民生，不断提升广大居民生活舒适度和幸福满意度，按照“主管部门牵头、属地政府负责、企业改造”原则，对小区热交换站、庭院二次管网、楼道立管等供暖公共设施及每户的入户装置进行工程性改造，改造后纳入供热企业直供直管范畴；在政府主管部门的监督下，通过公开招标的方式，确定了我公司服务区内“转改直”小区改造工程的设计、监理、施工、造价评审等单位；小区“转改直”改造工程完工后依实决算。一是经中标的评审单位审核后，确定小区“转改直”总造价；二是计算本小区“转改直”改造工程面积单价,面积单价=小区“转改直”改造工程总造价/小区全部住户证载建筑面积总和；三是按洛政办[2022]69号文件精神，2022年底已签《五方会签单》的小区居民按总造价的60%承担改造费用。若小区的改造费用经审核超过105元/平方米，超过的部分小区居民不予承担，也就是说，2022年底已签《五方会签单》的小区，居民承担的供暖“转改直”费用上限为63元/平方米，按照小区居民房产证证载建筑面积计算其应承担的“转改直”总费用。

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《洛阳市中心城区集中供暖小区“转改直”三年行动方案(2022—2024)》在经费保障方面指出：

按照国家“三供一业”改造标准105元/平方米计算，城市区全部“转改直”费用约需18.3亿元(具体以实际改造费用为准)。改造经费按照“热用户出资+市财政补贴+区财政补贴+供热企业承担”予以保障。为鼓励“应改尽改”和“早改早受益”，具体经费保障比例如下：

1.2022年12月31日前，经小区2/3以上业主同意移交并“转改直”的小区，按照“热用户出资60%+市财政补贴12%+区财政补贴3%+供热企业承担25%”的方式予以保障。

2.2023年12月31日前，经小区2/3以上业主同意移交并“转改直”的小区，按照“热用户出资65%+市财政补贴5%+区财政补贴5%+供热企业承担25%”的方式予以保障。

3.2024年12月31日前，经小区2/3以上业主同意移交并“转改直”的小区，按照“热用户出资70%+区财政补贴5%+供热企业承担25%”的方式予以保障。

4.三年行动结束后，需要“转改直”的小区，所有费用由热用户承担(期间若有新政策颁布则按新政策执行)。

单位自建“转供暖”小区，由各单位自行筹措资金对供热设施进行改造，市城市管理局组织验收合格后交由供热企业直供直管。凡供热专项验收未通过的项目由原责任单位承担相关改造费用。

居民户内所有采暖设施设备，包括管道、暖气片、地暖等取暖设施设备，如需更换，费用由用户自理。

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