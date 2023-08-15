硬软件提升双管齐下！洛阳持续提升适老化、无障碍交通出行服务

近日，洛阳多部门联合发布《关于组织开展2023年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动的通知》(简称《通知》)，其中提出持续提升适老化、无障碍交通出行服务。

近日，洛阳多部门联合发布《关于组织开展2023年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动的通知》(简称《通知》)，其中提出持续提升适老化、无障碍交通出行服务。

连日来，记者走访公交、地铁等部门，并对车辆、站点等进行了实地探访，详细了解目前洛阳适老化、无障碍交通的建设以及服务情况。

投用711辆无障碍公交车，地铁站配有助老助残设施

“大爷您慢点。”“谢谢闺女，你们的服务真周到。”近日，在龙门大道古城路口公交站，市民郭恒刚在候车，车长按下无障碍踏板按钮，导乘员王丽将后车门踏板拉起来再放下搭在站台上，搀扶郭恒刚老人上车。

前几天，家住瀍河区的市民孙钢利要去涧西办事，进入地铁1号线夹马营站D口后，随即“刷脸进站”。

《通知》要求，要加大“无障碍站台”“无障碍渡板”“面部识别进站”等适老化措施应用，加快低地板及低入口城市公共汽电车推广应用。

记者从洛阳市公交集团了解到，截至目前，我市中心城区共有711辆硬件设施完善的无障碍公交车投用，车厢内设置有轮椅停放区域，安装有连接车门与地面的伸缩踏板等助残设施，可使公交车与2000余个公交站台完美连接。此外，公交车内还设置有爱心座椅、防滑扶手、医药箱等服务物品。老年乘客流量较大的车辆不仅有车辆倾斜功能(方便老年人上车)，且其车厢内还铺设有盲道。

记者从洛阳轨道交通部门了解到，目前，我市每个地铁站都配有无障碍电梯、轮椅、人脸识别系统、无障碍渡板、爱心药箱等，车厢内有爱心座椅、爱心腰靠、爱心扶手、轮椅固定带等设施，这些适老化设施极大方便老年人、残疾人出行。