双节期间，隋唐大运河文化博物馆取消周一闭馆

昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息：中秋、国庆假期期间，隋唐大运河文化博物馆(含洛阳万里茶道博物馆、回洛仓遗址)开馆时间调整。 昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息：中秋、国庆假期期间，隋唐大运河文化博物馆(含洛阳万里茶道博物馆、回洛仓遗址)开馆时间调整。具体内容如下： 隋唐大运河文化博物馆中秋、国庆假期开放公告 隋唐大运河文化博物馆(含洛阳万里茶道博物馆、回洛仓遗址)2023年中秋、国庆期间开放时间安排如下： 2023年9月29日——2023年10月6日均正常开放，取消2023年10月2日(周一)的例行闭馆。正常开放时间上午9：00——下午17：00(16：30停止入场)。 假期开放期间，请您通过“隋唐大运河文化博物馆”官方微信公众号提前进行实名预约，按预约时段入馆参观，团队预约须在官网进行预约，假期游客众多，请大家合理安排参观时间。 在这个美好的节日里，隋唐大运河文化博物馆祝大家双节快乐，也祝愿我们的祖国繁荣昌盛！ 出行提示 隋唐大运河文化博物馆附近设有城市停车场，以及多条公交线路和共享单车停靠点，我们积极提倡绿色环保出行，您可根据情况选择出行方式。 感谢您的配合，让我们共同维护安全、有序的参观环境。 2023年9月25日 ⑥