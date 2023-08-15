一拖(洛阳)物流有限公司：强强联手提升洛企出海竞争力

记者近日从一拖(洛阳)物流有限公司获悉，在近日召开的第20届中国-东盟博览会上，该企业与广西供应链服务集团签订战略合作协议，双方将探索推进西部陆海新通道联合共建，进一步提升洛阳企业出海竞争力。

记者近日从一拖(洛阳)物流有限公司获悉，在近日召开的第20届中国-东盟博览会上，该企业与广西供应链服务集团签订战略合作协议，双方将探索推进西部陆海新通道联合共建，进一步提升洛阳企业出海竞争力。

西部陆海新通道北连丝绸之路经济带和中蒙俄经贸新通道，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，是我国西部地区乃至中亚地区与东盟国家之间距离最短、用时最少的陆海运输大通道。

根据协议，双方将积极发挥交通区位互补优势，打造双枢纽，共建豫桂商贸物流通道，推动铁海联运和国际货运业务持续增长，在西部陆海新通道联合共建上探索开通河南(洛阳)至广西铁海联运国际班列等，进一步促进两地与东盟之间的物流、贸易、产业融合发展。

作为我市物流龙头企业，一拖(洛阳)物流有限公司近年积极打造东方红(洛阳)国际陆港，通过不断丰富线路，为洛阳本地企业进出口业务发展注入新的活力。广西供应链服务集团是广西现代物流集团物流主业子集团，近年紧抓“一带一路”和RCEP协定生效契机，逐步建立起面向东盟的开放合作渠道。

两者的强强联手，将有助于发挥交通区位互补优势，共同扩大国际合作“朋友圈”，深入挖掘东盟国家大宗商品市场潜力，全力挖掘外贸增量，协同发展跨境物流，为加快构建面向东盟的跨境产业链、供应链，推动构建更为紧密的中国-东盟命运共同体贡献积极力量。

东盟是我市主要贸易伙伴。今年前8个月，我市对东盟进出口32.2亿元，占全市进出口总值的20.5%。“以此次签约为契机，后续我们还将开展多项合作，加速推进洛阳无缝对接西部陆海新通道，通过强化发运时效性、降低物流成本，进一步提升‘洛阳制造’出海竞争力。”一拖(洛阳)物流有限公司总经理黄晓康表示。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 董笑晨)