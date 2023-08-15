洛阳七旬老人伏承斌：巧手生花成剪纸高手

涧西区洛铜社区034街坊居民、78岁的伏承斌老人是一位剪纸高手。他创作的飞机、大炮、坦克、战斗英雄、模范人物等作品，栩栩如生，惟妙惟肖。近日，记者见到了这位“宝藏”老人。

伏承斌现场创作

涧西区洛铜社区034街坊居民、78岁的伏承斌老人是一位剪纸高手。他创作的飞机、大炮、坦克、战斗英雄、模范人物等作品，栩栩如生，惟妙惟肖。近日，记者见到了这位“宝藏”老人。

在伏承斌老人的工作室，记者看到，墙上挂满了老人的剪纸作品，以王城公园牡丹仙子为原型创作的剪纸作品尤为引人注目。桌子上，一台笔记本电脑及各种尺寸的剪刀、刻刀摆放整齐，他一手扶红纸、一手持刻刀，正在创作一幅国庆主题的作品。

“从我开始剪纸到现在，已经50多年了。”回忆过往，伏承斌激动地说，1968年，他在内蒙古当兵，部队内部筹办大型展览，需要有剪纸作品。他“临危受命”，被派到北京接受专业连环画写实剪纸和套色剪纸的培训，自此一发不可收，深深爱上剪纸这项传统艺术。经过长年累月的练习，他的剪纸功底愈加扎实，剪纸技术不断迈上新台阶。即便后来忙于工作，他也会抽出时间创作剪纸作品。

伏承斌尤爱写实风格的剪纸。“无论是剪人还是剪物，我都追求一个‘像’字。”伏承斌说。为了达到这个要求，他常常带上画笔出门采风，先将创意勾勒在纸上，再用红纸进行剪刻，有时还要用毛笔题上几个字，才能完成令自己满意的作品。

“我还精通书画，这源于我幼年时的积累。”伏承斌说，他从小在父亲严厉的督促下练习毛笔字，一杯墨、一支笔，练完杯中墨水才能吃饭。高中时，他又跟随著名画家罗鼎华先生学习国画，从而练就了一身本领。

与传统剪纸的剪刻不同，伏承斌注重创新，喜欢设计。一张红纸在他手中，不仅可以用剪刀剪、用刀刻，还能用手撕、用烧红的铁丝烫。只要符合设计理念，剪纸并不局限于“剪”。值得一提的是，他在大学学的是计算机专业，便在剪纸中充分发挥自己的专业特长，运用计算机将构思设计呈现出来。“美图秀秀特别好用，我会用它修改一些线条。”伏承斌说，采风回来后，他会将自己的初稿扫描存放在电脑里，然后运用各种软件修补不足，直至可以进行剪纸创作。

伏承斌创作的剪纸作品，如《包拯包青天》《引领中国》《沁园春·雪》等，曾在各类剪纸创意大赛上获奖，部分被展览或收藏，他个人也荣获“洛阳市百名民间高手”称号。

为了精进自己的各项技艺，同时学习一些新技能，他报名学习老年大学的课程。与学生一样，除了双休日，他每天上午8点多骑着电动车出门，风雨无阻前去上课。“我报名学习水彩等课程，学会了画牡丹，希望通过上课精进技艺，将自己的构思通过剪纸作品呈现出来。”伏承斌说。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)