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85岁的王学六：热心组建剧团 手抄唱词几十万字
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.26 08:30
王学六在研读剧本

　　头戴礼帽，脚蹬球鞋，唐装在身，满面红光……85岁的王学六精神矍铄。近日，记者在老城区中沟社区见到他时，他乐呵呵地说：“老了，得自寻开心。”

　　有人说，快乐是长寿的秘诀。王学六的快乐，来自曲剧。他不会唱，甚至连梆子也不会敲。然而，由他牵头组建的中沟社区业余曲剧团，20余年长盛不衰，成为社区群众文化生活的重要载体。

　　王学六和这个业余曲剧团的故事，耐人寻味。

　　他家成了村里的文化大院

　　1997年，王学六从原郊区农机局退休，回到了中沟村(今中沟社区)。

　　中沟村位于老城区邙山镇西南部，彼时曾叫“东陡沟”，相传为唐太宗李世民所赐。中沟村人爱唱戏，尤其钟爱洛阳曲剧。王学六也爱曲剧，但他只是听，不唱。

　　早年间，农村的文化娱乐活动较少，唱戏、听戏是中沟村村民的重要娱乐项目。“既然大家热爱曲剧，何不成立一个曲剧团？”王学六说，他是党员，有义务为群众办好事，于是就有了组建业余曲剧团的想法。

　　王学六是个热心人，人缘也好。他一招呼，村里弹三弦的、拉曲胡的、能唱上几句的，呼啦来了一大群。

　　王学六家的院子宽敞，是排练、演出的好场所。“干脆就让大家伙儿在俺家操练起来吧！”王学六说，决定成立业余曲剧团时，他就想好了，把自己家当成排练场。

　　就这样，每到晚上，王学六的家里就会聚集不少曲剧爱好者，吹拉弹唱，好不热闹。不少村民忙完手里的农活，听到曲胡一响，也会喊一声：“走，听戏去。”

　　王学六的家，俨然已成为中沟村的文化大院。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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