洛阳坚持富民导向 大力实施“百镇千村千队千业”工程

眼前是一片火红。秋分已过，新安县铁门镇，千唐红5G辣椒示范基地一望无际的红辣椒，把起伏的丘陵地染成红色，热烈而喜庆。“仅此一季，亩产值5000元以上。”基地负责人曹玉龙说。

新安“石泉山舍”民宿

眼前是一片火红。秋分已过，新安县铁门镇，千唐红5G辣椒示范基地一望无际的红辣椒，把起伏的丘陵地染成红色，热烈而喜庆。“仅此一季，亩产值5000元以上。”基地负责人曹玉龙说。

耳畔是阵阵欢愉声。栾川县拨云岭村，葱郁的山林正逐渐转为黄色，“慢居十三月”等高端民宿又迎来一轮客流高峰。“集体资产入股民宿，年均分红超20万元。”驻村第一书记王玉栋说。

而在嵩县纸坊镇邓岭村，帮扶单位河南中烟洛阳卷烟厂出资35万元支持建设的肉牛养殖项目，已经发展成规模化养殖场，“育肥一头牛，增收四五千”，效益十分可观。

“检验巩固脱贫成果的成色和质量，关键要看群众钱袋子有没有鼓起来。”市乡村振兴局局长何玉霞说。在推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，我市对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村、党组织软弱涣散村，继续选派第一书记和工作队，累计派驻第一书记954人、驻村干部2095人、驻村工作队832个，并以此为支撑，大力实施“百镇千村千队千业”工程，努力实现“百镇兴旺、千村振兴、万岗致富”。

鼓起农民钱袋子，必须向土地要产出。

在汝阳县柏树乡，拖拉机隆隆驶过，铁犁翻出层层土浪，一块块红薯破土而出后便直接过秤、发往城市。“我们主推蒸烤型的鲜食红薯新品种，收成远超传统种植。”河南科技大学红薯产业专家侯文邦说。近年，得益于驻村帮扶机制，河南科技大学在汝阳设立“甘薯脱毒工程中心”，推动红薯产业全链条升级。目前，汝阳全县种植规模超过16万亩。

不只是汝阳。放眼全市，各驻村工作队把农业结构调整作为重点，大力发展特色产业，亩均效益持续提升。据统计，全市杂粮、中药材种植规模均已超100万亩，食用菌达到1.6亿棒。

随着新文旅成为风口，向农文旅融合发展要效益，成为乡村增值的重要发力点。

黄河边上的“石泉山舍”，伏牛山区的“隐心谷”，秀美洛宁的“山水隐庐”……当下，民宿经济成为乡村产业的“热词”。许多名不见经传的山村，依托乡村运营，盘活闲置房屋、林地等资源，实现了华丽蝶变。

在“百镇千村千队千业”工程推进中，我市以沿黄片区、伏牛山区为重点，立足高端定位，突出连片集聚，着力打造特色民宿集群。目前，全市谋划实施乡村民宿集群29个，发展高端民宿459家。比如，栾川县祖师庙村创新实施“老屋拯救”计划，打造“隐心谷”民宿集群，带动村集体增收25万元。

技能就业一个人，稳定致富一家人。以技能培训提高劳动力工资性收入，也是农民增收的主要渠道。

叉车驾驶、厨师烹饪、汉服妆造……如今，依托乡里中心，各地农村劳动力技能培训如火如荼。今年以来，全市已完成农村劳动力技能培训10.16万人次，其中重点帮扶村实现技能就业3.3万人。

“农民增收一靠产业，二靠就业。目前，全市财政衔接资金用于产业发展的比重在65%以上。”何玉霞说。下一步，我市将牢固树立富民导向，突出产业、就业“两个关键”，充分发挥驻村帮扶力量，持续实施“百镇千村千队千业”工程，持续提升农村整体发展水平，促进脱贫群众持续增收。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 段程亮 文/图）