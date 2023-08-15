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瀍河区东关街道：共享邻里中心，让居民“周周有约 月月相橘”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.26 08:35
全民时装秀

　　“没想到，我也能上台走秀。”昨日，瀍河区北窑街道夹马营社区居民刘慧芳笑着说。

　　前段时间，“橘·魅力 全民时装秀”主题活动在瀍河区东关街道通巷社区邻里中心举行，63岁的刘慧芳登台亮相，收获不少掌声。

　　在活动现场，除了自乐组织的专业模特队，还有不少群众参与其中。

　　通巷社区邻里中心自建成投用以来，成立了负责活动策划、对接资源、活动宣传的工作专班，积极开展各类活动，打造“橘”IP，让更多居民“橘(聚)在社区”。

　　近日，瀍河区东关街道深入推进“党建+”邻里中心建设，探索“社区＋邻里中心工作专班”模式，整合“三自”组织资源，打造共享邻里中心。

　　“以往，社区各自开展活动，缺少创意，群众参与度不高。”东关街道负责人介绍，通过“社区+邻里中心工作专班”模式，大家能够集思广益、齐心协力办好邻里中心，吸引更多居民参与活动。

　　“目前，我们采取社区牵头、工作专班深入谋划的工作思路。”该负责人表示，具体来说，各社区轮流提出活动主题，由邻里中心工作专班进一步完善活动方案，于每周六开展各类群众喜闻乐见的活动。

　　下一步，东关街道将持续强化共享理念，联合共建单位开展各类活动，不断叫响“周周有约 月月相橘”邻里中心品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 师辰隆 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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