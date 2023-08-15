传销团伙成员上演“无间道” 警方调查牵出盗窃案中案

近日，我市警方办理了这样一起盗窃案：一笔从银行取出的3.5万元现金，一天之内多次易主。随着民警的深入调查，一个传销团伙成员各怀鬼胎上演“无间道”的盗窃案中案浮出水面。

犯罪嫌疑人指认现场

近日，我市警方办理了这样一起盗窃案：一笔从银行取出的3.5万元现金，一天之内多次易主。随着民警的深入调查，一个传销团伙成员各怀鬼胎上演“无间道”的盗窃案中案浮出水面。

放在车座下的3.5万元现金被盗

“我刚从银行取的3.5万元现金被盗了！”17日22时许，市公安局西工分局凯旋东路派出所接到这样一个报警电话。副所长尹小浩立即带领同事赶到现场，在洛浦西路一小区见到了报警人侯某及与他同行的白某。

侯某告诉民警，他与白某到附近的自助银行取钱后，把钱放在电动车的车座下，直接回到该小区的租住地。20分钟后，他从楼上下来，看到停在楼道口的电动车倒在地上，车座被摔开，里面的钱不见了。

“侯某从取钱到钱被盗，只有白某跟他在一起。”尹小浩说，在询问取钱用途等问题时，两人语焉不详、躲躲闪闪，遂将他们带回派出所进一步调查。

到派出所后，侯某终于道出了事情原委。原来，他与白某等人是同一个传销团伙的成员，该传销组织以卖化妆品为由“拉人头”，参与后要先买“直销牌照”，每个2900元，声称买得多后期就能赚得多。他当天取钱就是为了买“直销牌照”。

14个小时破案，人赃并获

“盗窃目标比较精准，只有传销团伙成员知道侯某取钱的事。”尹小浩说，经分析研判，他们认为犯罪嫌疑人应是传销团伙成员，遂赶到侯某等人租住地，将其他几名传销团伙成员带回。经调查，该团伙还有一名成员刘某，在侯某报警后外出，一直未回。

“我们调看案发地周边监控视频，发现侯某、白某将车停在租住地楼下后，直到侯某报警，只有一名男子从楼上下来。经辨认，这名男子正是刘某。”尹小浩说，种种迹象表明，刘某有重大作案嫌疑。

根据该传销团伙成员供述，刘某可能去了另外一个传销窝点。18日12时许，民警根据线索对刘某实施抓捕，当行至滨河北路与嘉豫门大街交叉口时，看到刘某与另外一名男子正在路边停放共享单车，随即将两人控制。

“当时，共享单车车筐内放着一件鼓鼓囊囊的衣服，打开一看里面是几摞现金，经清点，为3.5万元。”尹小浩说。

贪心引发案中案，3名嫌犯被刑拘

被抓获后，刘某对其盗窃事实供认不讳，牵出了一个传销团伙成员各怀鬼胎上演“无间道”的盗窃案中案。

原来，事发当天，得知侯某要取钱后，白某便起了贪心，并第一时间告知了刘某。

“白某说他跟侯某取钱回来后，不给电动车座上锁，让我趁他俩上楼时，把钱偷走，然后我俩平分。”刘某供述，当晚，他一直在传销窝点等待，不久便收到了白某“要回来了”的信息。

不一会儿，白某、侯某上楼，刘某以买烟为由下楼，取出电动车座下的3.5万元现金后，将电动车踹倒，伪造被盗假象，并将钱藏在附近一个杂物堆内。

白某本以为可以很快分钱，但有贪心的不止他一个，接下来的剧情并没有按照他的设想上演。

当白某陪着侯某报警找钱时，刘某收到了在另一个窝点居住的传销团伙成员朱某的“邀请”，他随即带着行李跟朱某离开。

第二天上午，刘某告诉朱某，他在原来住的地方附近藏了一笔钱，让朱某帮忙取回来，到时会分点给对方。

天网恢恢，疏而不漏。朱某根据刘某的指引，赶到藏钱处取完钱后，刚与刘某会合，便被民警抓获。

目前，犯罪嫌疑人白某、刘某、朱某因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，案件正在进一步办理。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张国锋 文/图)