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三地民建组织在洛举办中秋国庆诗歌联谊会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.26 08:33

　　年年中秋，岁岁诗情。23日下午，由民建洛阳市委会、民建济源市委会、民建陕西省青工委三地民建组织共同主办的中秋国庆诗歌联谊会，在洛阳明堂天堂景区举行，并以“线上直播+线下会场”的方式呈现。

　　本次中秋国庆诗歌联谊会以“致敬历史 共享未来”为主题，旨在致敬浩瀚历史，致敬传统文化，致敬伟大祖国，致敬民建先贤，共享美好生活，共创锦绣华章。联谊会分“一眼千年 神都相会”“家国团圆 明月中秋”“青年友好 共享未来”“ ”四个篇章进行展示。现场还有投壶、射艺等传统游戏，手书折扇体验等互动暖场活动，吸引了三地民建会员代表及嘉宾积极参与。

　　整场活动形式多样，异彩纷呈，为观众奉上一场充满文化气息的视听盛宴。诗朗诵《千古明月醉诗情》《诗觅二十四节气》等展示了中国诗词的魅力，情景剧《孔子问礼》《神都相逢 诗话中秋》等彰显了古都洛阳的历史底蕴，《书说洛阳》《丹青戏墨 月圆中秋》等节目则将书法、歌曲、戏曲等完美融合，《出发》《西班牙斗牛士》等以青春歌舞与乐器演奏的形式展现了民建会员新时代的精气神……三地民建会员的现场对诗互动，将联谊会气氛推向了高潮。

　　在联谊会上，洛阳民建会员代表现场创作书法作品《神都长安“唐唐”正正 青年友好》《洛阳济源“河河”美美 共画同心》，分别赠予民建陕西省青工委、民建济源市委会。(洛报融媒·洛阳网记者 宋扬 通讯员 简嘉蔚 张静)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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