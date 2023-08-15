深入开展“万人助万企”活动 助推洛阳现代化产业体系建设

日前，市人大常委会主任李保国轻车简从，到“万人助万企”活动分包企业走访调研。 日前，市人大常委会主任李保国轻车简从，到“万人助万企”活动分包企业走访调研。 李保国采用“四不两直”方式，先后到洛阳卓阳耀滨科技企业孵化器有限公司、中钢洛耐科技股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、洛阳铜加工集团有限责任公司、洛阳万达广场商业管理有限公司、洛阳通河农副产品有限公司等地，实地察看企业生产、运营情况，与相关负责人座谈交流。此次调研强化问题导向、结果导向、目标导向，坚持企业反映什么问题就深入了解并推动解决什么问题，确保“件件有着落，事事有回音”。 李保国指出，产业发展是现代化洛阳建设的首要任务。市委把产业发展作为“三项重点工作”之首，引领全市上下对产业发展重要性的认识更加深刻、凝心聚力抓产业的积极性更加高涨，产业发展成效逐步显现。要深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，深度研究工作，找准关键抓手，以紧起来、实起来、活起来的氛围，持续营造良好政治生态，把工作抓具体、抓深入，用行之有效的具体举措营造良好的产业发展环境，助力推进洛阳现代化产业体系建设。要牢固树立“有解”思维，用改革的眼光推动优化营商环境、形成良好产业生态，帮助企业更好聚集优质资源、赢得竞争优势，切实提升企业家满意度获得感。要强化风口意识，紧盯新能源、新材料、新IT等产业风口，推动传统产业转型升级，抢占新赛道、培育新动能，加快实现换道领跑。要深入开展“万人助万企”活动，围绕优势产业链攻难点、通堵点、除痛点，及时了解掌握企业诉求，帮助企业解决急难愁盼问题，为推动现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)