路口微改造、开通定制公交……洛邑古城周边交通组织将优化提升

穿汉服、逛古城……今年以来，随着新文旅产业“出圈”、来访游客不断攀升，洛邑古城成为我市新晋“网红打卡地”。景区周边通行压力也随之增大，拥堵问题日益显现，市民、游客对改善洛邑古城周边交通组织呼声很高。

穿汉服、逛古城……今年以来，随着新文旅产业“出圈”、来访游客不断攀升，洛邑古城成为我市新晋“网红打卡地”。景区周边通行压力也随之增大，拥堵问题日益显现，市民、游客对改善洛邑古城周边交通组织呼声很高。

市委、市政府高度重视这一问题，召开专题会议研究改善措施，市直有关部门积极回应群众关切，计划采取路口微改造、增设停车场、优化出租车等车辆停靠秩序、开通定制公交等措施，有效提升洛邑古城周边通行效率。

洛邑古城周边交通现状如何？造成拥堵的症结在哪儿？我市将采取哪些措施有效缓解交通拥堵情况？本期《时政·深一度》将为您深入解读市委如何用系统思维畅通“网红”片区交通微循环。

【探访现场】交通优化改造迫在眉睫

“出租车队伍在景区入口排起百米长龙，影响过往车辆通行。”

“电动车与机动车、行人混道并行，存在隐患。”

“周边停车位紧张，不方便停车。”

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今年以来，按照市委“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，洛阳“汉服热”不断升温，洛邑古城推出了众多优质新文旅产品，成为多数游客来洛阳的“打卡地”。景区持续火热的同时，也带来大量游人涌入，周边拥堵的交通状况，引发广泛关注。

在景区建设中，交通是衡量服务质量、综合承载力的关键因素。如果交通拥堵、出行时间过长，消费者的旅游兴趣和激情也会因此大打折扣。如今，洛邑古城一期续建项目正在加紧建设。建成后，随着更多游客的涌入，周边交通压力还将持续增大。

【剖析“拥堵”】三大原因共同制约

市规划建筑设计研究院有限公司设计师樊冬表示，根据前期走访调研和梳理发现，洛邑古城周边交通拥堵问题，究其原因，既有景区自身建设问题，又与区域路网、周边停车位有密切联系。

先从景区自身来看。据统计，洛邑古城高峰期最大人流量约2.5万人，但游客集散空间只有约4300平方米，仅为规范要求的1/3。当游客大量涌入时，由于集散空间不足，导致大量游人无法得到及时疏散，极易引发交通拥堵。

再从区域路网建设情况来看。洛邑古城位于九都路与新伊大街交叉口西北角，九都路上的南门是景区主要出入口。九都路、新伊大街均为城市主干道，承担居民跨区交通出行的重要责任。然而，九都路与新伊大街交叉口附近不仅有洛邑古城，还有隋唐大运河博物馆、民俗博物馆、隋唐大运河国家文化公园等景点，该片区已成为重要的出行目的地。当到达交通与过路交通相互叠加、相互干扰时，一系列拥堵问题更加凸显。

最后从停车场建设情况来看。目前，洛邑古城方圆1公里左右有8个停车场，共计3550个停车位。不过，梳理发现，得到有效利用的停车场仅有洛邑古城、南关公园、万朵酒店3个停车场，共计710个停车位。其余停车场由于未完全开放或距离远一些等种种原因，利用率均不高。

除了上述原因，洛邑古城周边区域受文物保护、步行街等影响，道路错综复杂，特别是“毛细血管”的支路难以发挥交通疏解功能，进一步加重了该区域的拥堵情况。

因此，立足当下、着眼未来，及早谋划启动洛邑古城周边交通秩序优化改造，迫在眉睫。