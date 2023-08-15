老城区：打造双拥主题公园 筑牢红色文化阵地

近日，老城区首个集国防教育、双拥活动、休闲娱乐于一体的双拥主题公园建设完成，向公众开放。

近日，老城区首个集国防教育、双拥活动、休闲娱乐于一体的双拥主题公园建设完成，向公众开放。 近日，老城区首个集国防教育、双拥活动、休闲娱乐于一体的双拥主题公园建设完成，向公众开放。 老城区双拥主题公园位于新街与杏坛路交叉口东南角。该公园把双拥工作和城市建设有机结合，因地制宜设置双拥雕塑，设立军史长廊、十大英模人物、精武标兵、最美退役军人、拥军八姐妹、抗美援朝英雄榜老城篇等宣传板块，融合红色教育、国防教育、双拥宣传等多项功能，成为新时代构建“大双拥”格局的新阵地。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫 摄）