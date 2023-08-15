宜阳县张坞镇把握乡村演变规律 因地制宜打造龙过川乡里中心

竹林掩映，清渠潺潺。宜阳城西50公里，一条山涧“龙过川”，从张坞镇竹溪村蜿蜒淌过，也串联起邻近的上龙、下龙、元过等3个村子，景色格外秀美。

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竹林掩映，清渠潺潺。宜阳城西50公里，一条山涧“龙过川”，从张坞镇竹溪村蜿蜒淌过，也串联起邻近的上龙、下龙、元过等3个村子，景色格外秀美。

和许多豫西山村一样，这里一半以上的人口外出谋生。留守的乡亲们日出而作、日落而息，重复着简单的生活。

直到前不久，竹溪村村口原本废弃的村办小学、红旗炼油厂老房舍修旧如旧，被改造成龙过川乡里中心，一站式集聚了丰富的公共服务，成为方圆左近最亮堂、最热闹的地方。

“乡”的韵味，“城”的服务。宜阳县委组织部负责人表示，龙过川乡里中心“麻雀虽小”，却体现着把握乡村演变规律、精准布局服务功能、强化市场运营理念的“大逻辑”，实际效果大不一样！

“把握规律”的整体谋划

当下，随着以县城为重要载体的城镇化建设逐步推进，乡村演变急剧加速，加之农村千差万别，乡里中心建设不可能一个模式齐步走。

一切从实际出发。宜阳县创新提出了“大村单独改、散村整合改、小村托底改”的建设理念，整体谋划县域乡里中心布局。

其中，龙过川乡里中心就是一个综合性乡里中心，以竹溪村为支点，辐射邻近其他3个村。“竹溪村位于片区的中心位置，而且拥有红色资源、乡贤资源，公共服务集聚的辐射带动作用更加明显。”张坞镇党委书记陈伟峰说。