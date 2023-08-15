洛阳多个节目参演第七届中国诗歌节“诗颂中华”诗歌音乐会

日前，第七届中国诗歌节“诗颂中华”诗歌音乐会在河南省文化馆举办，洛阳多个节目参演。 日前，第七届中国诗歌节“诗颂中华”诗歌音乐会在河南省文化馆举办，洛阳多个节目参演。 第七届中国诗歌节于9月21日在郑州开幕，由文化和旅游部、中国作家协会、河南省政府共同主办。本次诗歌音乐会邀请了我省五市参与，其中郑州市依托历代诗词、洛阳市依托唐诗、平顶山市依托三苏园、鹤壁市依托诗经、商丘市依托梁园为内容，为观众带来精彩的诗歌主题演出。洛阳市选送的节目诗朗诵《唐诗里的洛阳》、歌曲《花非花》、诗朗诵《将进酒》等节目在诗歌音乐会上亮相，获得观众好评。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞）