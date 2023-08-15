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第七届中国诗歌节采风活动在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 21:32

　　25日，第七届中国诗歌节采风活动在洛阳举行，来自全国各地的40多名诗人、学者和诗歌节嘉宾等走进洛阳，共同领略洛阳深厚的文化底蕴和秀美的自然风光。

　　在洛期间，采风团一行先后赴白马寺、龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园等地调研采风，寻找创作素材和艺术灵感。采风团成员对我市深厚的文化底蕴、珍贵的历史遗址、优良的生态环境等给予高度评价，表示将认真从我市河洛文化、风土人情等珍贵素材中汲取营养，创作出更多具有洛阳元素的优秀艺术作品。

　　“我感觉这次不是我来洛阳，而是洛阳这个千年古都从文字中、从诗歌中向我迎面走来。”中国诗歌网总编辑、《诗刊》社主编助理金石开说，来到洛阳最大的感受是，这座城市不仅是有深厚、源远流长的历史文化，也是一个充满活力、极具魅力的青春之城，给了大家很多创作上的灵感。

　　作为国内最高规格的诗歌艺术盛会，第七届中国诗歌节以“诗在中原歌咏中华”为主题，由文化和旅游部、中国作家协会、河南省人民政府共同主办。作为第七届中国诗歌节的重要组成部分，为期5天的创作采风活动于9月23日拉开帷幕，采风团走进郑州、洛阳、鹤壁、开封等地进行采风，将创作推出一批赓续传统文脉、反映时代风貌的优秀诗歌作品。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘梦刚 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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