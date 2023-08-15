9月25日，第七届中国诗歌节采风活动走进洛阳。来自全国各地的诗词名家和诗歌爱好者们汇聚千年古都，深入白马寺、龙门石窟、隋唐洛阳城等名胜古迹，感受洛阳丰厚悠久的历史文化，欣赏钟灵毓秀的自然美景，体会质朴真挚的人文情怀。

9月25日，第七届中国诗歌节采风活动走进洛阳。来自全国各地的诗词名家和诗歌爱好者们汇聚千年古都，深入白马寺、龙门石窟、隋唐洛阳城等名胜古迹，感受洛阳丰厚悠久的历史文化，欣赏钟灵毓秀的自然美景，体会质朴真挚的人文情怀。

当天上午，诗人们来到我国第一座官办寺院白马寺，参观清幽静雅的古建筑群，雨声清冽，鸟鸣阵阵，绿树成荫，穿过庭院碑林，透过历史感受内心的安宁与平静。游览国际区，欣赏各具风格的建筑与文化艺术，感受多元文化碰撞和交融的魅力；当天下午，采风团来到世界文化遗产龙门石窟，漫步于伊水河畔，欣赏龙门山色，拾级而上，饱览精美石窟造像，品读石刻书法艺术，感叹古代工匠的鬼斧神工及无穷智慧。沿伊河而行，登临白园，拜谒香山居士白居易，吟乐天之诗，怀古咏今，交流心得体会；晚上，诗人们登上应天门阙楼，回望天街，远瞰北邙，感受神都夜景，梦回盛世大唐。

中秋将近，凉风习习，秋雨绵绵，洛水泱泱。采风团跟随历史的脚部，寻访马寺钟声，远眺龙门伊阙，夜览隋唐洛阳，深切感受到了河洛文化的无穷魅力。洛阳的人文历史和山水盛景为诗人们提供了丰富的创作灵感，采风团依托洛阳古迹开展了“晨钟暮鼓·诗闻风铃语”“伊水龙门·聆听洛阳”“梦回千年·诗画洛阳”三场主题创作调研活动，创作了一批展现洛阳特色的优秀诗篇。

本次采风活动邀请到了首都师范大学文学院教授吴思敬、鲁迅文学奖获得者车延高、诗人詹澈、中国诗歌网总编辑金石开等60余名国内知名诗人、艺术家、诗歌爱好者来洛，深入挖掘洛阳地域特色和文化魅力，共书洛阳新篇，共叙诗和远方。河南省作家协会副主席南飞雁、郑州市作家协会副主席尹顺国等参加此次活动。（高歌）