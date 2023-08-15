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再创佳绩！“洛阳造”陆上10兆瓦风电主轴轴承完成装机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 21:30

　　25日，记者从洛阳轴研科技有限公司(以下简称“轴研科技”)获悉，该企业自主研发的陆上10兆瓦风电主轴轴承近日完成装机，“洛阳创新”成功刷新国产陆上风电主轴轴承单机容量纪录。

　　轴研科技10兆瓦陆上风电主轴轴承采用TRB(圆锥滚子轴承)+TRB结构，主要应用于陆上中高风速地区。

　　由于要面对沙漠、戈壁、荒漠等极端环境，轴承承受的载荷更加复杂多变。轴研科技为此专门搭建10兆瓦陆上机组全传动链仿真模型，通过仿真计算，围绕产品设计实现了轴承接触角、滚动体尺寸和保持架结构的优化匹配。该企业同时根据有限元分析结果，反复调整迭代轴承、主轴、轴承座及基座的外形结构和尺寸，最终成功推动主轴轴承和整机重量下降，通过优化设计实现了降本增效。

　　在具体应用中，轴研科技10兆瓦陆上风电主轴轴承搭载了该企业研发的第二代轴承寿命预测系统。该系统可通过高频传感器采集轴承轴向位移、主轴承温度等实时物理信号，再把采集到的数据进行信号预处理、特征值提取，可结合轴承设计与试验生成的数学模型，对主轴轴承的剩余使用寿命进行预测。

　　当监测参数出现异常时，系统可及时反馈预警信号，提醒工程师对风机进行调整和维护，从而通过数字化、智能化手段，最大限度地护航风电主轴轴承运行安全。

　　大功率风电主轴轴承可靠性要求高、技术难度大，长期被国外垄断，一直以来都是风电行业的痛点。此次该款轴承成功装机，也是轴研科技继今年成功下线国产首台套18兆瓦海上风电主轴轴承后，围绕风电行业关键部件国产化实现的又一重大突破。

　　通过产能建设，轴研科技当前已具备年产3000台套风电主轴轴承产能，可实现5到10兆瓦风电主轴轴承批量交付。后续企业将持续推动风电主轴轴承和齿轮箱轴承的研发及产业化，力争通过助力国家清洁能源行业发展，为实现“双碳”目标作出更多贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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