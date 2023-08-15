洛龙区公开招聘60名事业单位工作人员

洛龙区人民政府网站今日发布《2023年洛龙区公开招聘事业单位工作人员实施方案》，决定面向社会公开招聘60名事业单位工作人员。 洛龙区人民政府网站今日发布《2023年洛龙区公开招聘事业单位工作人员实施方案》，决定面向社会公开招聘60名事业单位工作人员。 报考人员年龄计算截止2023年9月30日，报考管理岗位，年龄在30周岁以下(出生年月：1993年9月30日及以后至2005年9月30日及以前)；报考专业技术岗位，年龄在35周岁以下(出生年月：1988年9月30日及以后至2005年9月30日及以前)。 本次招聘考试采取网上报名方式进行，每人只能报考一个岗位。10月9日9时至10月11日17时，可登录网址http://lyrcw.zgrccp.com报名。 笔试时间为2023年10月28日(具体考试时间、地点以准考证为准)。 2023年洛龙区公开招聘事业单位工作人员实施方案 ⑥