洛阳市民可申领优惠券！2023年“金秋送爽”家电消费月活动启动

记者今日从洛阳市商务局获悉，为延续“清凉度夏”家电消费节活动政策，进一步激发家电市场对促消费、扩内需的作用，洛阳将从9月26日起开展为期一个月的2023年“金秋送爽”家电消费月活动。

在洛阳购买家电，可享受政府惠民补贴了！记者今日从洛阳市商务局获悉，为延续“清凉度夏”家电消费节活动政策，进一步激发家电市场对促消费、扩内需的作用，洛阳将从9月26日起开展为期一个月的2023年“金秋送爽”家电消费月活动。

活动期间，市商务局将投入市级财政资金100万元，消费者通过领取电子消费券的方式购买家电，即可享受政府惠民补贴。详情如下：

活动时间：9月26日—10月26日

领券方式：自9月28日起每日上午10点，通过云闪付App平台发放电子消费券10万元，先购先得，发完即止。惠民补贴可与商家提供的折扣减免券叠加使用，过期未使用的，予以回收。

参与范围：惠民补贴可在洛阳市域内各家电零售业线下实体店使用，市民可用于购买家电全品类(不含手机、平板电脑)商品。

消费方式：活动期间，消费者在全市所有商家购买家电，使用云闪付支付，订单金额满3000元，即可享受政府惠民补贴230元优惠；订单金额满5000元，即可享受政府惠民补贴350元优惠。参与活动的消费者通过“云闪付”付款，在有额度的情况下，符合满减标准的可自动核销。

温馨提醒：同一用户(同一设备、同一注册手机号、同一银行卡预留手机号、同一银行实体卡号、同一身份证号或者同一APP账号等任一条件的，均视为同一用户)消费次数最多为1次，每人每次支付只允许持一部手机。如有疑问，可与银联联系(联系电话：95516)。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图）