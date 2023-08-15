洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

双节期间，外地车辆在洛阳主城区轻微违停只警示不处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 17:12

　　25日，记者获悉，中秋、国庆“双节”即将到来，为满足外地来洛游客的停车需求，提升外地游客来洛旅游体验，展示洛阳良好城市形象，持续优化营商环境，洛阳市城市管理局推出柔性执法政策：9月28日18时起至10月7日8时，洛阳市城市管理局对洛阳市主城区范围内悬挂外地号牌的小型车辆轻微违停只警示、不处罚。

　　●政策执行范围

　　洛阳市主城区(不含偃师区、孟津区)

　　●不予处罚类型

　　1.悬挂“豫C”以外号牌的7座以下(含7座)机动车；

　　2.在不影响通行安全的情况下，单排顺向停放；

　　●5种违停行为不免罚

　　1.在城市快速路或交叉路口、公交车站违法停车的；

　　2.压占盲道、消防通道、人行横道、网格线违法停车的。

　　3.多排停车、逆向停车的；

　　4.在有空余泊位的公共停车场周边违法停车的；

　　5.违法停车被投诉举报或造成拥堵、车辆缓行等危害后果的。

　　“有困难、找城管”，遇到私自收取停车费行为可举报

　　此外，今年国庆节期间，为给广大市民和游客提供出行便利，洛阳市城市管理局对城市区范围内主要景区周边停车资源进行摸排，设置了一批临时停车场和临时路内泊位，并发布《洛阳市主要景区停车指南》，为市民和游客出行停车提供参考。

　　为确保今年国庆假日期间城市区停车秩序良好，洛阳市城市管理局还按照“四统一”标准(统一公示牌、统一服装、统一工作证、统一发票)，对临时停车场进行规范，并联合有关单位对超标准收取停车费、私自收取停车费等行为，做到“坚决处理、坚决打击、坚决取缔”，保障市民和游客权益。

　　洛阳市城管部门承诺，假日期间，对外地车辆轻微违停不罚款。“有困难、找城管”，城管服务热线：69912345。

　　附：《洛阳市主要景区停车指南》

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    他把闺女买的轮椅送人了，原因竟是……
    他把闺女买的轮椅送人了，原因竟是……
    他把闺女买的轮椅送人了，原因竟是……
        “闺女花1700块买的，送给我老哥用了。”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区康复大...
  • ·烧烫伤后如何正确处理？
  • ·饭后胃反酸、烧心怎么缓解？
  • ·健脾化湿、和中消暑白扁豆闪亮登场
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 联通逐步关停3G网络 洛阳部分用户接打...
  • 事关中秋国庆假期！洛阳交警发布重要提示
  • 洛阳新闻学院成立
  • 庆丰收！洛阳丰收节庆祝活动精彩纷呈
  • 全国乡村旅游精品线路出炉 洛阳这条线...
  • 以消费带动产业化发展！洛阳市将启动2...
  • 这一波汉服热，为什么洛阳最能“成势”？
  • 市委学习贯彻习近平新时代中国特色社...
  • 最新进展！事关开元大道伊滨段微改造-...
  • “洛阳造”登上本届亚运会赛场
    		•
    百姓呼声
    王城大道路灯近期亮灯太晚？官方回应
    目前洛阳火车站改造项目正在研究推进中
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    王城公园拾零

    风景如画

    走进秋色

    雨后 朝霞云涌
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605