擦亮金字招牌！多款“洛阳制造”亮相第23届工博会

25日，记者从洛阳市工信局获悉，在近日于上海召开的第23届中国国际工业博览会上，洛阳企业组团亮相，集中展示了洛阳高端轴承等多个产业领域的重点创新成果。

25日，记者从洛阳市工信局获悉，在近日于上海召开的第23届中国国际工业博览会上，洛阳企业组团亮相，集中展示了洛阳高端轴承等多个产业领域的重点创新成果。

其中——

●鑫凯轴承展出了多款精密轴承。该企业重点推出的精密转台轴承旋转精度达到0.002毫米，历经20多道工序，加上出厂前搭载的预加载荷，使得轴承在长时间运转磨合之后仍能达到较高精度，大幅度降低了主机的拆卸和维护维修成本。该企业生产的系列高端产品已成功出口至欧洲、北美、东南亚等地。

●博盈轴承的系列高端产品也在博览会上亮相。该企业近年投入大量资金购置新型自动化设备、建造新型工业厂房，组建新型的现代化工业生产班底，建立轴承实验研究中心，成功推出了包括高精度交叉圆柱滚子轴承、BRT转台轴承、工业机器人轴承、交叉圆锥滚子轴承在内的核心产品，实现了多款国际大牌产品的国产化替代。

●致力于精密交叉圆柱滚子轴承、机器人专用交叉滚子轴承等非标准、高精度特种轴承研发与生产的普瑞森，推出了自己的拳头产品。该企业产品具有精度高、使用维护方便、长寿命等特点，可广泛适用于机器人、自动化、半导体、新能源、医疗器械等行业。

●锐创电气也展出了企业最新研发的密封涂胶机、数控螺柱栽钉机等数控设备，系列产品具有自主知识产权，共获得发明专利4项，产品自动化程度高，性能可靠，操作简单。其重点推出的涂胶机兼具节能环保效果，支持MES生产管理系统，点胶速度是传统机型的两倍以上。

工博会是我国工业领域的国家级展会。第23届工博会以“碳循新工业 数聚新经济”为主题，设置九大专业展区，重点聚焦新一代信息技术、智能网联、新材料、合成生物等战略性新兴产业和未来产业，参展企业均为各领域科技创新主力军。后续洛阳将加强组织，力争推动更多企业在国内国际展会上亮相，进一步擦亮“洛阳制造”金字招牌。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 文/图）