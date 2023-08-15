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“益”起遇“建”美好生活——建设银行洛阳分行与您一起做公益
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 15:35

　　“登录手机银行或建行生活，点击活动海报。每周解锁一道公益关卡，投票完成可获得一枚公益勋章和一次开好运盲盒的机会。您在投票过程中看到了“以爱之名，助你循梦而行”的公益故事……”

　　在建行洛阳河阳路支行，大堂经理小张正利用客户等待时间，向王先生介绍建行“善建者益起来”公益活动。在小张的指导下，王先生在投票过程中看到了“以爱之名，助你循梦而行”的公益故事：

　　家住开封市兰考县的张宇(化名)同学系开封高中学生，在校学习期间，勤奋好学，尊师守纪，成绩优异。先后荣获院士奖学金一等奖、清北之星等荣誉称号以及“市级三好学生”“省级优秀学生干部”等荣誉。初中时张宇同学的父亲因意外车祸，脑神经受损，失去自理能力。家中事务只得由母亲一人承担，长期的劳累过度与睡眠不足，让母亲的身体也日渐虚弱。加之父亲住院期间因治疗费用产生的巨额负债，使这个本就不富裕的家庭，处境愈发艰辛。

　　经历了此次变故，张宇同学深知生活不易，也愈发明白认真学习的重要性。在疫情期间，张宇同学对认真且专业的医护工作者心生敬佩，于是立志从医，为患者创造温暖与希望，为社会贡献智慧和力量。

　　2021年，建设银行“成长计划”关注到这个在逆境中努力成长的孩子，并对张宇同学实施“成长计划”关爱。不仅仅对其物质上提供帮助，更注重呵护孩子心理健康成长，让他感受到来自社会的善意与鼓励。通过项目的实施，减轻了张宇同学的家庭经济负担，使他能够全身心地投入到学习中去。最终，张宇同学在2022年高考中获得669分，以全省第451名的好成绩，如愿考入了上海交通大学医学部，继续在更广阔的舞台追逐梦想。

　　生活多变，风雨无常。建设银行致力于通过“成长计划”的力量，为孩子们插上更坚实的翅膀。2020年以来，建设银行资助的贫困学生有的考入了北大、复旦、南开、同济、上海交大、西安交大、哈工大等国内知名大学，“益”起遇“建”，让他们心无旁骛地在爱里成长！

　　建行与您一起做公益，助力孩子们循梦而行，让爱循环、让善传递，以微薄之力，给予他人温暖，“益”起遇“建”美好生活。(任瑾璐 刘欣)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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