“一户多人口”用水优惠如何申请？洛阳北控水务集团详答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家里人口比较多，用水量大，想咨询对此情况是否有用水优惠？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家里人口比较多，用水量大，想咨询对此情况是否有用水优惠？ 洛阳北控水务集团回复：我公司对抄表到户的居民用水客户，户籍人口在5人及以上的，只要提供户主本人身份证、《居民户口簿》或《河南省居住证》即可申请“一户多人口”用水优惠，经审核通过后，年度阶梯一、阶梯二水量各增加30m3。符合条件的客户可以通过以下方式申请办理，一是关注微信公众号“洛阳北控水务集团有限公司”后绑定用水编号并上传资料即可，二是拨打供水服务热线9610001，由我们安排“小水牛”服务专员上门办理。 >>>点击查看原帖 ⑥