洛阳市居民用水收费标准是什么？北控水务集团：由三部分构成

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳的水价到底是多少钱一吨？为什么水费除以吨数除不尽？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市目前居民用水的水价到底是多少钱一吨？为什么水费除以吨数除不尽？

洛阳北控水务集团回复：目前我市居民用水的收费标准，包含基本水价、水资源税、污水处理费三部分。收费标准按照洛阳市发改委《关于调整洛阳市城区公共供水价格的通知》(洛发改【2020】5号)文件执行。与您联系得知，您家此次抄表水量为21立方米，目前累计用水量在第一阶梯，根据现行水价收费标准(见下表)，阶梯一综合水价4.20元/立方米，合计为88.2元。除此之外，我公司还代收居民生活垃圾处理费，每月每户5元，一个抄表周期为10元。因此，本月应缴费合计为98.2元。

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