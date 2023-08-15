双节期间，洛阳市规划展示馆开馆时间调整

今日，洛阳市规划展示馆微信公众号发布消息，为了方便公众在中秋节及国庆节期间参观，将调整开放时间。

今日，洛阳市规划展示馆微信公众号发布消息，为了方便公众在中秋节及国庆节期间参观，将调整开放时间。 今日，洛阳市规划展示馆微信公众号发布消息，为了方便公众在中秋节及国庆节期间参观，将调整开放时间。具体内容如下： 洛阳市规划馆中秋节及国庆节开馆公告 尊敬的游客朋友们： 大家好，双节将至，洛阳市规划展示馆全体职工向您致以最诚挚的节日问候，愿：龙腾盛世，月满乾坤，家国美满。根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》，为了方便公众在节假日期间参观，现调整开放时间如下： 2023年9月29日(周五)——2023年10月6日(周五)均正常开放，2023年10月9日(周一)例行闭馆。 参观须知 一、开放时间：上午9：00——下午17：00(16：30停止入场)。 二、开放范围：一楼、二楼、三楼所有展览区域正常开放，总规模型沙盘秀随每天上午10：00和下午15：00的公益讲解开放。 三、公益讲解时间：每天上午10：00和下午15：00(如有调整会提前通过场馆广播告知) 四、入馆方式： 第一步：关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号。 第二步：点击底部菜单—“微信预约”—“门票预约”，预约成功后，凭预约成功二维码入馆参观。 本馆实行实名制预约，执行先预约后参观的管理办法，未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。 本公告自发布之日起实施。 如有疑问详情咨询：0379—60117273 特此公告 洛阳市规划展示馆 2023年9月25日 ⑥