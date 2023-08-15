坚定维护意识形态安全

意识形态安全是推动中国式现代化行稳致远的重要保障。

内容提要

意识形态安全是推动中国式现代化行稳致远的重要保障。要牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加快建构中国特色社会主义话语体系，健全网络综合治理体系，为新时代开创党和国家事业新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。

意识形态安全是国家安全的重要组成部分，是实现国家利益的重要手段和推动中国式现代化行稳致远的重要保障。党的二十大报告首次将国家安全单独成章，把“坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全”作为“增强维护国家安全能力”的重要内容，为构建新时代国家意识形态安全体系提供了重要遵循。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把意识形态工作提升到“一项极端重要的工作”的新高度，确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，党的创新理论深入人心，社会主义核心价值观广泛传播，中华优秀文化得到创造性转化、创新性发展，意识形态领域形势发生了全局性、根本性转变，为新时代开创党和国家事业新局面提供了坚强思想保证和强大精神力量。但与此同时，意识形态领域仍然面临各种风险挑战，影响意识形态安全的各种因素更加错综复杂，我们必须深刻领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，按照党的二十大提出的新部署新要求，全面筑牢意识形态安全屏障。

一要牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作，做好新时代意识形态工作，要始终坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，更要加强阵地建设，切实守牢思想舆论阵地，牢牢把握党对意识形态工作的领导权、管理权、话语权。同时，还要全面落实意识形态工作责任制，加强和改进意识形态工作的方式方法，不断提升意识形态工作的整体效能。

二要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，就要巩固壮大主流思想舆论。首先，要坚持不懈用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，使中国特色社会主义道路始终沿着正确的方向前进。其次，要在全社会大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，持续抓好“四史”教育，坚定文化自信，使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，汇聚起中华民族团结奋进的磅礴力量。

三要加快建构中国特色社会主义话语体系。习近平总书记指出：“一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列，一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。”只有深入实施马克思主义理论研究和建设工程，加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，培育壮大哲学社会科学人才队伍，才能使新时代的主流思想舆论更有说服力、凝聚力和引领力，从根本上巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。

四要健全网络综合治理体系。按照党的二十大部署，要把握互联网发展的新特点新规律，加强全媒体传播体系建设，依法加强网络空间治理，培育积极健康、向上向善的网络文化。还要加快建立网络综合治理体系，做好传统媒体和新兴媒体的迭代融合，坚持发扬斗争精神，推动形成良好网络生态，建设坚强有力的意识形态工作阵地。

(作者 陈启明 为中共洛阳市委党校科研咨询部主任、副教授)