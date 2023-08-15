最新进展！事关开元大道伊滨段微改造-天桥建设

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道伊滨段微改造-天桥建设工程目前进展如何？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：开元大道伊滨段微改造-天桥建设工程目前进展如何？

洛阳市城市管理局回复：本次改造中充分考虑到开元大道北侧西段有学校、居住区的通行需求，小区进出车辆通过在小区大门东西两侧设置专用掉头车道解决；行人和非机动车过街通行远期通过小区西侧规划慢行天桥。近期在天桥尚未建成期间，为保障居民过街的便捷性和安全性，双语学校西行500米光武大道交叉路口采用信号灯控制，东行500米为暂时保留的李村大街交叉路口通道，采用信号灯控制，两个路口均设置红绿灯及斑马线人行通道。

开元大道伊滨段微改造-天桥建设工程已完成相关采购，因涉及苗木迁移及管线迁移等相关工作，近期正在准备施工进场工作，预计年底前完成建设。

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