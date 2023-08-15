这一波汉服热，为什么洛阳最能“成势”？

20年前，当第一代汉服爱好者穿上自己设计的古装走上大街，会被人追着指指点点，当成日本人。

20年前，当第一代汉服爱好者穿上自己设计的古装走上大街，会被人追着指指点点，当成日本人。

今天，汉服热已经席卷全国。在任何一个旅游景区，或者城市的街头，看到穿着汉服招摇过市的年轻人，已经没有人会觉得奇怪。

游客穿汉服打卡洛邑古城(洛报融媒·洛阳网记者 摄)

还有很多地方，把汉服当成了推进旅游业的重要抓手，比如西安、杭州、嘉兴的西塘古镇，都成了汉服爱好者的打卡胜地。

但是，还没有一个城市，像洛阳这样，为汉服爱好者建了一座城。在这个规划占地160亩的古城里，随处都可以看到身穿汉服闲逛、拍照的游客；街边和水上，随时都可能上演实景古装秀；连街边的商家、巡逻的城管，都穿着古代的服饰。

市民穿汉服在洛阳乘地铁出行(洛报融媒·洛阳网记者 摄)

在洛阳，不仅有穿汉服的游客，还有穿汉服的中小学生、公交车司机、义诊的医生。穿汉服上街不但不会被笑话，还有免票等优惠鼓励。

也只有洛阳，把汉服推广、汉服研究上升为了城市战略和政府行动。市委书记、市长带头研究推进“古城+汉服”发展战略。近日，国家级专家云集的洛阳汉服研究院、洛阳时尚产业研究院正式挂牌成立，让洛阳的汉服研究再上一个新高度。

看起来，推广汉服和汉服文化，洛阳是认真的。