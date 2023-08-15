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私家大厨身价几何

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.09.25 09:17

　　偃师辛村新莽壁画庖厨图(洛阳古墓博物馆藏品)

　　中秋将至，亲友聚会，饭菜得好好张罗。若是嫌做饭麻烦，可请私厨上门烹饪，花不了太多钱。

　　古代的大厨可没这么好请。

　　宋代《江行杂录》记载，有个太守告老还乡后，摆阔气从京城请了一位厨娘，花费高得离谱，一顿饭差点儿把他吃破产。

　　这位厨娘年轻貌美，厨艺高超，做菜用的都是金银厨具，做出的饭菜鲜美可口，职业素养没得挑。但她架子大，老板得派暖轿接她上班；每做一顿大餐，老板得付给她“钱十千缗、绢二十匹”。

　　更要命的是，这位厨娘对食材要求苛刻，做一道羊头肉居然用掉羊头10个、葱5斤！太守吃不消，没两天就赶紧把她打发走了。

　　洛阳是北宋西京。在洛阳偃师出土的新莽墓壁画、宋代画像砖上，皆绘有古代厨师烹饪的情景。北宋厨娘云髻高绾，打扮时尚，烹茶，洗碗，优雅精致。

　　史载，宋代职业厨娘派头十足，厨艺高，修养好，形象佳，富贵人家皆以能聘用厨娘为荣。

　　虽然古往今来，职业厨师多为男性——“厨祖”伊尹就是洛阳男子，但古代十大名厨里有6位都是女子。膳祖、梵正、刘娘子、董小宛、宋五嫂、萧美人，个个厨艺精湛。

　　梵正是尼姑。董小宛是秦淮名妓。膳祖是唐代高官段文昌家的厨娘。

　　洛阳是唐代东都。段文昌当过登封县尉，后来官至宰相，常在洛阳一带工作、生活。《清异录》记载，段文昌饮食精致，自编《食经》，府中厨房不叫厨房，叫“炼珍堂”。

　　膳祖厨艺精湛，身手不凡。段文昌的儿子段成式编《酉阳杂俎》，里面的吃食都是膳祖在段府做过的私房菜。

　　据说，膳祖在段府主持膳食40年，调教过上百名“助理厨师”，只有9名得到了她的真传。像她这样的超级厨娘，若是和“厨祖”伊尹跨时空切磋厨艺，还真说不定谁输谁赢。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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