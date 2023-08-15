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9月30日截止！第六届进博会河南交易团专业观众报名通道已开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 09:00

　　11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会(简称第六届进博会)将在国家会展中心(上海)举办。记者日前从市商务局获悉，河南交易团专业观众报名通道已开启，我市计划参加进博会的各类人员，网上注册报名截止时间为9月30日。

　　第六届进博会由国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动和人文交流活动等部分组成。与往年相比，今年中国馆升级扩容，展览面积由此前的1500平方米增至2500平方米，规模为历届之最。另外，食品及农产品展区参展企业最多、来源最广，汽车展区汇聚了全球十五大汽车品牌，技术装备展区低碳专区规模创历史新高。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会已连续成功举办5届。在去年举办的第五届进博会上，我市共有687家企业参展、1500人参会，数量居全省首位，洛阳牡丹、洛阳轴承等文化元素、创新元素也亮相进博会。

　　市商务局相关负责人表示，我市相关企业、社会组织、事业单位等机构的采购商，以及业内人士、专家学者、公职人员等，都可以河南交易团专业观众的身份注册报名，到第六届进博会观展、洽谈、采购。

　　您可登录进博会官网(https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book)点击“企业商业展”→“专业观众”→“参观预登记”注册报名，也可通过进入进博会官方App或微信小程序“首页”点击“专业观众注册”注册报名。报名时须填写河南交易团推荐码：Q2021032。第六届进博会不接受现场报名，所有专业观众必须提前在线注册报名，报名截止时间为9月30日。 (洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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