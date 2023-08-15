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2023年下半年中小学教师资格认定报名开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.09.25 11:04

　　洛阳申请教师资格证的考生们注意了！近日，河南省教育厅发布《河南省2023年下半年中小学教师资格认定公告》，明确我省2023年下半年中小学(含幼儿园)教师资格认定网上报名时间为2023年9月20日—10月13日，具体时间以申请人所在地教师资格认定机构公告时间为准。

　　符合条件的申请人可在报名期限内登录中国教师资格网报名。申请人在网站首页点击“网上办事”，然后点击“教师资格认定—网上办理”后按照系统提示进行身份注册，填报并提交申请信息。

　　网上报名成功后，申请人根据各级教师资格认定机构安排，持《河南省教师资格申请人员体检表》，到指定的医院参加体检。体检结论由医院统一报送各级认定机构，无需申请人再去医院领取。请申请人关注当地教师资格认定机构官方网站具体通知。

　　相关新闻：

　　＞＞＞河南省2023年下半年中小学教师资格认定公告
[ 责任编辑：崔利利 ]
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