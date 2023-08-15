关于月饼的那些稀罕事儿

秋意渐浓，中秋将至。洛阳人早早就开始走亲访友送月饼了。虽然说“十里不同风，百里不同俗”，但不管中秋节咋过，月饼都是少不了的。八月十五团圆夜，在圆圆的月亮下面吃圆圆的月饼，仿佛是世界各地华人不约而同的仪式。

秋意渐浓，中秋将至。洛阳人早早就开始走亲访友送月饼了。

虽然说“十里不同风，百里不同俗”，但不管中秋节咋过，月饼都是少不了的。八月十五团圆夜，在圆圆的月亮下面吃圆圆的月饼，仿佛是世界各地华人不约而同的仪式。

月饼何时成了团圆饼？古代的月饼是啥样的？古人吃月饼有啥讲究？

嫦娥奔月，“偷”出个团圆饼

有关月饼起源的传说、典故颇多，最有名的是嫦娥奔月。

相传，远古时期，天上有10个太阳，烤得大地寸草不生，后羿张弓搭箭，射下了多余的9个太阳，成了人人敬仰的英雄。他想长生不老，向西王母求得不死药。

古籍《淮南子》记载，后羿的妻子嫦娥偷吃了不死药，“得仙奔入月中”。另有传说，嫦娥是为了躲避登门抢药的狂徒逢蒙，情急之下不得已吞下了不死药。

总之，嫦娥撇下老公和孩子独自成仙，飞入月宫，每逢月圆，备感孤单。她的儿子后来当了官，隐约记得母亲给他做过的圆饼，依样而做。众人听闻嫦娥奔月成仙，纷纷在月下摆设香案，拜月，献饼，求嫦娥保佑大伙儿吉祥平安。月饼就此流传下来。

中秋拜月、祭祀之俗起源甚早。据《周礼》《礼记》《汉书》等古籍记载，从两三千年前，周公在洛阳制礼作乐开始，历代帝王皆循春天祭日、秋天祭月的礼制，这叫“天子春朝日，秋夕月”。

秋季是丰收的季节。中秋之时月亮最亮、最圆，古人相信天圆地方，追求天人合一，认为在中秋之时祭祀神灵、祭拜祖先最为灵验，于是例行在仲秋时节举办各种活动，祈愿团圆美满，祈祷五谷丰登。

月饼形似圆月，包裹着丰收的硕果，乃天人合一之作，象征着团圆和美满，既是祭祀月神的供品，也可供人们秋收劳累之后充饥。

洛阳民间有“男不拜月，女不祭灶”的禁忌，中秋拜月得让家中主妇操办。旧时，每逢农历八月十五，老洛阳人都会在庭院里摆上些月饼、瓜果，烧香供奉。礼毕，按照家中人口，小心翼翼地将月饼切成小块分食。

若有人出门在外，那便特意为其留下一块月饼。有些月饼留着留着就留到了除夕，长毛了还舍不得扔，主打一个盼团圆。

慈禧任性，改“月饼”为“月菜糕”

月饼起初并不叫月饼，历代人对它的称呼不太一样。

据说，商周时期，人们管它叫“太师饼”。武王伐纣，纣王的太师闻仲率兵抵御。出发前，闻太师命士兵们带了些甜糕饼当干粮，是谓“太师饼”。

西汉张骞、东汉班超相继出使西域，打通了丝绸之路，于是，用面粉掺着芝麻、胡桃等食材烘烤的胡饼传入中原。

唐太宗李世民讨伐突厥，得胜回朝时正值中秋，举国欢庆。那时，东都洛阳、西京长安有很多做生意的胡人。有个胡商进贡了一种带馅儿的精致胡饼，味道甚好。皇帝吃得欢喜，指着天上明月说：“应将胡饼邀蟾蜍(指代月亮)。”民间纷纷效仿，自此有了吃月饼庆中秋的习俗。

后来，洛阳美女杨玉环嫁到长安，戏剧性地成了唐玄宗的贵妃。唐玄宗和杨贵妃中秋赏月，嫌“胡饼”这个叫法粗俗，改称其为“月饼”。

有趣的是，清朝的慈禧太后觉得“月饼”这个叫法也不好。据说，慈禧喜欢吃月饼，却嫌“月饼”和“月病”谐音，不吉利，非将其改名为“月菜糕”——这叫法有点儿离谱，信不信由你。

苏轼称赞，吃月饼像吃月亮

唐宋时期，月饼逐渐从宫廷传入民间。《洛中见闻》记载，某年中秋节，唐僖宗曾将月饼赏给新科进士们。

宋代人把月饼当点心，俗称“小饼”。宋《梦粱录》记载，当时的点心“四时皆有，任便索唤，不误主顾”，月饼“就门供卖”，想吃就吃。苏东坡是老吃家儿，他说，“小饼如嚼月，中有酥与饴”，月饼里头有酥油和糖，吃月饼就像吃月亮，味道好极了！

月饼正式成为中秋特色食品、祭月主要供品，或始于明代。明《宛署杂记·民风》记载：“士庶家俱以是月造面饼相遗，大小不等，呼为月饼。”明代人一般只在中秋节吃月饼，取人月双圆之意。中秋祭月的果饼必须是圆的，除了自家吃，还可馈赠亲友。

清代人做月饼的技巧已相当高明，饼上有月宫、玉兔、蟾蜍等图案，馅料极丰富。清《随园食单》提到“刘方伯月饼”，说是“用山东飞面，作酥为皮，中用松仁、核桃仁、瓜子仁为细末，微加冰糖和猪油作馅，食之不觉甚甜，而香松柔腻，迥异寻常”。

那口感，想必也是妙不可言。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）