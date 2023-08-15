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亚运项目进山村校园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 08:43

　　杭州亚运会各项比赛进行得如火如荼。日前，洛阳市卡巴迪运动协会指导员们走进山区校园，将这项亚运会项目送至中小学生身边，帮助孩子们强身健体、快乐成长。

　　作为“走基层·送健康”2023年洛阳市全民健身志愿服务活动的一项重要内容，近日，洛阳市卡巴迪运动协会组织多名优秀社会体育指导员前往洛宁县实验二小，与当地多所中小学校的师生代表进行教学训练和互动交流。

　　卡巴迪运动起源于亚洲民间，距今已有4000多年历史，风靡于西亚、南亚一带。运动形式类似于“老鹰捉小鸡”游戏，但卡巴迪是一项对抗性非常强的集体运动，对运动员的肺活量、柔韧性、敏捷性等身体素质要求很高。在1990年北京亚运会上，男子卡巴迪成为正式比赛项目。在2010年广州亚运会上，女子卡巴迪成为正式比赛项目。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 周洛平 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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