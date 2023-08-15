偃师区高龙镇五岔沟村：乡村大礼堂有了宴会厅功能

“在乡村大礼堂举办婚礼，效果不比酒店差，还节约了一大笔开支，我和老婆都觉得挺有意义。”昨日，刚结婚不久的偃师小伙儿逯成龙说。

乡村大礼堂内办喜宴(受访者供图)

“在乡村大礼堂举办婚礼，效果不比酒店差，还节约了一大笔开支，我和老婆都觉得挺有意义。”昨日，刚结婚不久的偃师小伙儿逯成龙说。

逯成龙今年28岁，是偃师区高龙镇五岔沟村人。前不久，他的婚礼在五岔沟村乡村大礼堂举办。婚礼现场，桌椅、舞台、灯组、司仪等该有的配置一样不少，总花费比去城里酒店节省了一万多元。现场的亲戚朋友纷纷表示，这场婚礼不但办得新、办得好，还办得省，为大家树立了榜样。

五岔沟村的乡村大礼堂最初是一个废弃的厂房，2021年经“三清两建”收回村集体。随后，五岔沟村村“两委”结合村民需求，把这个面积700余平方米的室内场地改造成了一个能打球、能跳舞、能唱戏的公共活动空间，并起名为乡村大礼堂。

今年，五岔沟村村“两委”在乡村大礼堂增加了顶部装饰物，配置了舞台、灯组等设施。平时，村民可以在乡村大礼堂开展各类活动；需要办宴席时，乒乓球桌等设施一挪走，乡村大礼堂立马就能变成宽敞的宴会厅。

“改动不大，但效果很明显。”五岔沟村党支部书记侯华卫说，以前村民办宴席要么去镇上的饭店，要么去城里的酒店，一桌饭菜四五百元不说，主家还要包车接送参加宴席的亲戚朋友。自从乡村大礼堂有了宴会厅功能，村民办宴席不仅能省去包车的钱，还能聘请村宴厨师到场制作，在保证饭菜可口的同时，费用也能减少不少。

“大家的人情负担小了，大操大办、铺张浪费、盲目攀比等歪风陋习慢慢都会被自觉摒弃，潜移默化中传播了文明新风。”侯华卫说，在此基础上，该村将进一步细化红白理事会章程，通过村规民约、积分制、道德评议会等多种举措，鼓励更多村民喜事新办，倡导集体婚礼、旅游婚礼等新形式。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 温宏杰）