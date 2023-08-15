硕士研究生考试开始网上预报名了

近日，记者从市教育考试中心了解到，2024年全国硕士研究生招生考试10月8日至25日网上报名，9月24日至27日可进行预报名。

近日，记者从市教育考试中心了解到，2024年全国硕士研究生招生考试10月8日至25日网上报名，9月24日至27日可进行预报名。

●网上报名

10月8日至25日(9时至22时)，考生可登录中国研究生招生信息网(简称“研招网”)报名。9月24日至27日(9时至22时)，考生可进行预报名。两个时间段的报名信息均有效，考生不用重复填报。

今年我市共设置4个考点，洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院2024年应届本科毕业生(含使用第二学士学位应届本科学历报考的)，可选择本校报考点；户籍或工作地为洛阳市(含所辖县、区)的其他考生，可选择市教育考试中心报考点。其中，工作地为洛阳市的考生，网上确认时需提交本地公安部门办理的有效期内的“河南省居住证”，或本地连续缴纳的最近6个月的社保缴费证明。

网上报名期间，系统将对考生学历(学籍)信息进行网上核验，考生可上网查看学历(学籍)核验结果，也可在报名前或报名期间，登录“中国高等教育学生信息网”查询本人学历(学籍)信息。未通过网上学历(学籍)核验的考生，应在所报招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验。

●网上确认

10月30日至11月4日将进行网上确认，考生可提前登录“研招网”网报公告栏或省教育考试院官网、官微，查阅《河南省2024年全国硕士研究生招生考试网上确认公告》了解详情。

●考试安排

初试方式均为笔试，时间为12月23日、24日(8时30分至11时30分、14时至17时)。超过3个小时或有使用画板等特殊要求的考试科目，在12月25日进行。

●相关提醒

考生网上报名成功后，请牢记报名号，定期查看“研招网”、省教育考试院官网官微，以及报考点、招生单位官网官微等，主动了解网上确认、考试安排及注意事项。省教育考试院咨询电话：0371-55610639，市教育考试中心咨询电话：0379-63252373、63939822。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）