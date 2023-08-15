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百余家汉服体验店现场订货的背后
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 08:33

推介会现场

　　23日一大早，在洛阳最热门的汉服“打卡地”洛邑古城举行的一场推介会上，不到半小时，就有百余家汉服体验店达成订货意向。

　　当天，我市首家汉服产业园——云之裳华服产业园在洛邑古城举行汉服产业推介会。得知这一消息后，洛邑古城周边汉服体验店的从业者们早早赶来，现场一派热闹景象。

　　“我们展示了一批新品汉服，推广我们的汉服品牌，为产业园开园做准备。”云之裳华服产业园有关负责人说，没想到这次推介会能吸引这么多汉服产业从业者前来。

　　“去年以来，以洛邑古城等为代表的文旅景区持续走热，沉浸式体验、场景演绎、汉服消费成为大众出游的重要选择，进而推动汉服经济持续升温。”老城区有关负责人介绍，仅在洛邑古城周边，经营汉服的市场主体就由今年年初的68家激增到现在的千余家，然而，我市缺少产业链上游的汉服生产基地。

　　今年以来，市委提出持续做热汉服IP，大力发展汉服产业，在汉服创意、设计等价值链高端环节下更大功夫，努力打造一批汉服产业品牌，推动洛阳与汉服深度融合。

　　今年7月，汝阳县积极引进云之裳华服产业园，深度挖掘汉服文化内涵，建设集原创设计、裁剪、生产、展示、电商销售于一体的全产业链型园区，打造汉服特色品牌。

　　“我们有专业服装设计人才30余人，能够实现自主设计。”该产业园有关负责人表示，目前园区已经设计出200多个汉服款式，初步计划日产汉服5000套。

　　以前店里的汉服多从外地采购，现在可以直接从本地进货，还能根据市场需求定制……这种转变，引来现场不少汉服体验店从业者点赞。

　　“这次推介会，可以说是汉服生产与汉服消费的‘牵手’，将推动创意、设计、生产、消费均留在本地。”汝阳县有关负责人表示，下一步，将在汉服设计人才引进、汉服生产厂家落地、物流打通等方面加强合作，打造更多具有洛阳特色的汉服款式，并在高端定制、个性化设计等方面下功夫，满足不同群体的消费需求，推动洛阳汉服经济做大做强。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 智慧 通讯员 吴会菊 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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