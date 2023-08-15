解锁温情密码 社区花式迎中秋

中秋即将来临，我市多个社区以不同方式“花式”迎中秋。

中秋即将来临，我市多个社区以不同方式“花式”迎中秋。

日前，在老城区水口社区新时代文明实践站，由邙山街道社工站联合社区开展的“如‘月’而至，情满中秋”新时代文明实践主题活动在欢乐的氛围中拉开帷幕。在活动中，来自社区的多个家庭在志愿者的指导下，动手制作月饼，尽享亲子时刻。

调馅、制皮、烘焙……不一会儿，一阵阵香味儿就飘了出来。在现场孩子们的提议下，做好的月饼被分发给了活动现场的老人和社区的孤寡老人。

团扇画中秋

在涧西区天津路街道厂前一社区新时代文明实践站，辖区独居老人欢聚一堂，共同参与“团扇画中秋 中秋话团圆”新时代文明实践主题活动。在社区志愿者的指导下，老人们用树叶蘸取颜料作画，并题写上有关中秋的诗句，在欢声笑语中聊聊往事，共享温馨一刻。

歌舞迎中秋

在距离厂前一社区不远的军安社区，由社区联合军安小区物业公司共同举办的团圆主题趣味亲子运动会正在举行。社区多个家庭参与活动，在趣味项目中感受浓厚的节日氛围。

迎接传统佳节，自然少不了歌舞节目的助兴。近日，在洛龙区宝龙城市广场，由洛龙区翠云路街道立足新时代文明实践所开展的“喜迎中秋 欢度国庆”主题活动，为辖区居民在家门口送上了高质量的“文化大餐”。

趣味亲子运动会

在《南泥湾》《浏阳河》等一系列令人耳熟能详的歌曲中，居民们享受着文化进社区带来的福利。此外，活动现场还设置有乐高、泥塑、书画等学习展示区，满足了辖区少年儿童的精神需求。

伊滨区寇店镇封沟社区65岁以上的老人，在中秋节前也领到了“中秋福利”。据悉，该社区党支部组织在外优秀乡贤为社区65岁以上的老人捐赠了节日礼包，其中含大米、月饼等生活物资，共计发放160份。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 陈丹利 鹿倩倩 李莹 文/图）