23日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于党的自我革命的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委主题教育、乡村振兴有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

23日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于党的自我革命的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委主题教育、乡村振兴有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要切实提高政治站位，学深悟透习近平总书记关于党的自我革命的重要讲话、重要论述，不断健全完善一体推进“三不腐”机制，营造良好健康干事创业氛围。要把开展主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，与监督推动市委市政府中心工作结合起来，扎实开展提升案件质量、保障办案安全以及治理重信重访、优化营商环境等专项整治，全面完成监督执纪执法各项重点任务，切实推动纪检监察工作高质量发展。

会议指出，要严格落实中央八项规定精神，加强中秋、国庆“双节”期间党风廉政建设，严肃查处违规公款吃喝、违规接受宴请、违规收送礼品礼金、公款旅游、公车私用等节日多发问题，坚决防止“四风”问题反弹。要通过交叉互查、暗访检查等方式做到全覆盖，快查快办问题线索，深挖细查风腐一体问题，以有力有效的举措确保节日期间风清气正。要严格落实值班值守制度，切实抓牢安全管控，真正做到过节不忘安全、过节不忘职责。

会议强调，要认真落实全市乡村振兴观摩推进会精神，深入推进乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，持续纠治乡村振兴中的形式主义、官僚主义问题，全力护航乡村振兴取得新成效。要强化村级“小微权力”监督，推动监督触角不断向基层延伸，有效提升乡村治理效能。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)