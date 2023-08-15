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洛阳新闻学院成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 08:31

　　23日，洛阳市委宣传部与洛阳师范学院签署共建新闻学院协议，并成立洛阳新闻学院，助力洛阳培养高素质新闻人才。

　　市委常委、秘书长王军在揭牌仪式上指出，部校共建洛阳新闻学院既是我市贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述的具体体现，也是用好洛阳师范学院优质教育资源、加快推动洛阳发展的生动实践。要把牢正确方向，深入贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，深刻把握互联网传播规律，学习前沿知识，更新传播理念，应用最新技术，推动新闻传播教育转型发展，培养适应新时代传媒发展需求的人才。要形成工作合力，完善部校共建体制机制，充分发挥新闻媒体单位平台优势，用好洛阳师范学院学术学科优势、师资力量优势、教学资源优势，齐心协力推动部校共建工作，为繁荣发展新闻事业，讲好河洛故事作出新贡献。

　　根据协议，洛阳新闻学院由市委宣传部、洛阳师范学院合作共建。双方将在创新融媒体人才培养模式的基础上，共建人才培养平台、实习实践基地、融媒体中心、特色学科等，培养一批具有马克思主义新闻观、良好理论素养、较强融媒实践能力、担当时代大任的卓越新闻传播人才。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 焦夏飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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