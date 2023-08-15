用“有解”思维破解发展难题 为重振洛阳辉煌贡献担当作为

22日，市人大常委会组织召开“有解”思维立法座谈会，深入学习贯彻习近平总书记关于责任担当的重要论述和市委激励干部担当作为要求，研究用人大立法保障市委提出的“有解”思维落实。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

22日，市人大常委会组织召开“有解”思维立法座谈会，深入学习贯彻习近平总书记关于责任担当的重要论述和市委激励干部担当作为要求，研究用人大立法保障市委提出的“有解”思维落实。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会上，市委、市政府有关部门负责人，市人大常委会相关工委室负责人，市委党校、驻洛高校和社科联专家学者等分别从“有解”思维的定义及内涵、强化“有解”思维的操作路径、如何通过人大立法强化“有解”思维、推进现代化洛阳建设等方面逐一发言、热烈研讨。

李保国指出，“有解”思维是马克思主义哲学的重要观点。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，守住法律法规的底线，坚定“有解”信念、强化“有解”担当，把握方向、创新方法，调动一切积极因素，破解难题、实现目标。要深入贯彻落实市委有关会议精神，在把握洛阳发展方向和战略、解决具体矛盾问题、全面从严治党、推动经济社会高质量发展等方面，建立“有解”清单，明确“有解”责任，提升“有解”能力，严格“无解”追究。要充分听取社会各界和广大人民群众意见建议，使法规凸显洛阳特色，融汇实践经验，有实效真管用。要激励广大干部坚定“有解”信心，下定“必解”决心，保持“能解”恒心，躬身入局、主动作为，提升“善解”能力、争取“必解”成效，知行合一、担当尽责，形成从意识到结果的闭环，用万事“有解”检验解放思想、改革创新成效，检验作风转变和责任担当，以真抓实干拼出新业绩展现新作为，为重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。

市人大常委会副主任徐新参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张艳艳)