洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023年河洛文化研讨会召开 与会专家学者建言献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 08:45

　　昨日，2023年河洛文化研讨会在我市召开。研讨会由省社科联、市委宣传部主办，旨在持续拓展研究深度和广度，主要研讨方向包括“河洛文化：中华民族的根与魂”重大理论问题研究、河洛文化与社会主义核心价值观契合性研究、客家文化研究、根亲文化研究、隋唐洛阳的盛世气象研究、河洛中医药文化传承发展研究及其他与河洛地区历史文化相关的选题。

　　来自全国各地的百余名专家学者齐聚洛阳，围绕“守正坚定自信 创新赋能发展”主题，为推动河洛文化传承弘扬建言献策。

　　洛阳奠定了中华文化的深厚基础

　　中国人民大学历史学院教授 孟宪实

　　“中原是中国之中，而洛阳是中原之中，是核心点。”孟宪实认为，从上古时期到周公营建洛邑，再到宋代司马光的“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”，洛阳不仅代表着历史兴衰，更证实中国传统文化是几千年不断积累发展的。

　　在孟宪实看来，隋唐至宋是古代中国文化、制度发展的高峰期，洛阳是这个发展高峰的“功勋城市”，没有洛阳，这个历史高峰就无从说起。他认为，隋唐洛阳城由隋炀帝兴建，经过多个帝王持续建设，在武则天时期已不仅是国都，更是“天下的中心”。

　　“在中华文化积累发展的过程中，洛阳及洛阳代表的中原文化，始终是文化建设的中坚力量，发挥了无可替代的作用。”孟宪实说，洛阳位于中原的中心，吸引着四面八方的文化力量，奠定了中华文化的深厚基础，结合历史论证洛阳在中国文化史上的地位，是洛阳应有的历史文化格局。他建议，研究洛阳及河洛文化须着眼全国，加强洛阳的历史文化研究，是坚定文化自信、推动社会主义文化繁荣兴盛的必由之路。

　　让文化传递更符合潮流、更有趣味

　　爱奇艺首席内容官 王晓晖

　　“洛阳历史文化底蕴深厚，要推动其‘落地’赢得流量，需要不断挖掘适合创新传播的小切口。”王晓晖说，提升文化影响力要学会讲故事，把千百年来的历史讲成一个个能够打动人心的故事，让每个普通人从故事里找到自己的情感共鸣。

　　王晓晖以热播剧《风起洛阳》为例，介绍了推动城市文化IP“出圈”的经验。他认为，剧中拥挤热闹的街巷、小吃摊、酒肆，以及应天门、天津桥、天堂等建筑，将隋唐洛阳城的民间烟火、王朝庙堂展现在镜头的细枝末节里，把优秀传统文化融入衣食住行、风俗民情、文人雅趣中，让观众仿佛坐上时光机回到了1000多年前，看到了国际大都市洛阳的繁华景象，也勾起了对洛阳的好奇心。

　　目前，《风起洛阳》第二部已进入筹备阶段。王晓晖说，推动洛阳文化IP创新传播，必须不断探寻新的呈现方式，让历史文化的传递更符合潮流、更有趣味，能抓住年轻人的眼球。同时，要扎根于城市，把本土文化做深做透，充分体现对传统文化的敬意。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健脾化湿、和中消暑白扁豆闪亮登场
    健脾化湿、和中消暑白扁豆闪亮登场
    健脾化湿、和中消暑白扁豆闪亮登场
        虽然已入秋，但是暑气仍未消退，此时许多人容易出现腹胀、腹泻、胃口差等症状。
  • ·这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
  • ·确诊高血压才4年，他怎么就肾衰了
  • ·肺好不好看大拇指就知道？
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续阴雨天气 最高气温要降至“1...
  • 玄武门大街何时通车？最新进展来了
  • 首届洛阳黄河小浪底钢琴音乐节开幕
  • 全市机构编制系统专题培训班在苏州举办
  • 老人想为保管27年的士兵档案找个“家”
  • “跟着诗词看河南”主题旅游线路发布 ...
  • 双瑞特装助力全球规模最大“高速飞车...
  • 助力“洛阳制造”加速出海！一拖物流...
  • 快讯！2023年中国农民丰收节洛阳市主...
  • 提醒！灵活就业人员养老保险停保业务...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    丰收节随拍

    黄河滩边随拍

    走进秋色

    诗韵 洛阳
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605