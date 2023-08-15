涧西区洛铜社区：巧手展风采 童心颂祖国

“老师，您看我做得好看吗？”“老师，快看我捏的蛋糕！”……近日，涧西区洛铜社区举办“喜迎国庆与‘泥’相伴”新时代文明实践活动，辖区未成年人在老师的指导下，用彩泥制作手抄报，表达对祖国母亲的祝福。

“老师，您看我做得好看吗？”“老师，快看我捏的蛋糕！”……近日，涧西区洛铜社区举办“喜迎国庆与‘泥’相伴”新时代文明实践活动，辖区未成年人在老师的指导下，用彩泥制作手抄报，表达对祖国母亲的祝福。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 岳媛 摄)